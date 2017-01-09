Kampanya yürütmek ve ülkeyi yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yemin ettikten sonra artık dünyanın en büyük kuruluşunun başına geçiyorsun… Küresel sermaye ve piyasalar, dünyanın dört bir yanından insanlar, Trump’ın söylediklerini son derece ciddiye alıyor.”
Donald Trump 20 Ocak’ta başkanlık koltuğunu Obama’dan devralacak.
ABD istihbarat raporu: ‘Bu gibi saldırıları hafife aldım’
Barack Obama ayrıca, Rusya’nın Trump’ın zafer kazandığı ABD seçimlerine müdahale etmek amacıyla siber saldırılar düzenlediği iddialarına ilişkin istihbarat raporuna değindi.
BBC Türkçe’nin haberine göre; Obama bu gibi siber saldırıların etkilerini daha önce “hafife aldığını” belirtti.
Obama ayrıca, Trump’la yaptığı görüşmelerde seçilmiş başkana istihbarat kurumlarına güvenmenin önemine değindiğini anlattı:
“Sadece bu süreçlerin düzgün çalıştığına inandığın zaman doğru kararlar alabildiğin zamanlar olacak.”
NBC, CNN ve Washington Post gibi ABD merkezli basın kuruluşları, istihbarat servislerinin Obama’ya sunduğu bir raporda Rusya’dan ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale eden kişilerin kimliklerinin belirlendiğini duyurmuşlardı.
Trump ise istihbarat servislerinin iddialarını reddediyor.
Trump yayınladığı seri tweet’lerde, “Demokratların hacklenmesinin bu kadar tartışılmasının tek nedeni, seçimlerde uğradıkları büyük hezimet karşısında utanç içinde olmaları” dedi.
Şimdiye kadar bu gibi iddiaları reddeden Kremlin ise, henüz rapora ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.
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OBAMA TRUMP'I UYARDI!
Kampanya yürütmek ve ülkeyi yönetmenin farklı şeyler olduğunu ifade eden Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:
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