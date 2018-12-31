O ülkeler 2019'a girdi

Dünya 2019'u karşılamaya hazırlanıyor. Bazı ülkeler yeni yıla merhaba demeye başladı.Bazı ülkeler yeni yıla merhaba dedi.O ülkelerdeki birçok vatandaş müzikle yeni yıla girmeyi tercih etti.Avustralya'nın Sidney kentinde çocuklar için yeni yıl kutlamaları

Kutlamalar kapsamında çok sayıda havai fişek atıldı.Çok sayıda kişi gösterileri izlemek için ünlü Opera Binası çevresine akın etti.Kentin tamamında görsel şölen oluştu.

Dünya'da yeni yıla giren ilk yerler TSİ 13:00 itibariyle Samoa, Tonga ve Kiritimati oldu.Bu yerleri TSİ 13:15 itibariyle Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları izledi.Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentleri de TSİ 14:00'de yeni yılı karşıladı.Auckland'daki Sky Tower'da ışık gösterisi güzel görüntüler oluşturdu.Kuleden rengarenk havai fişekler atıldıBöylece Yeni Zelanda'nın tamamı 2019'a merhaba dedi.Japonya 2019 yılını karşılayacak ilk ülkelerden biri.

TSİ 18:00'de Japonya yeni yıla merhaba diyecek.Başkent Tokyo'da bugün çok sayıda kişi alışveriş için sokaklarda.Kentin alışveriş merkezi olarak da bilinen Ueno'da halk, yeni yıl akşamı için gıda ürünleri satın alıyor.Deniz ürünleri en çok rağbet gören tüketim malzemesi oldu.İtalya'nın başkenti Roma'da bir grup performans sanatçısı yeni yılı kutlamak için vinçle bağlanmış şekilde gösteri düzenliyor. ABD'nin New York kentinde yer alan ünlü Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamaları için ışıklandırma testleri yapılıyor.