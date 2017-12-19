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O Tweete Sert Tepki!

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O Tweete Sert Tepki!
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweeti paylaştı. Söz konusu twette "İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla il

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasında paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı. "1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medinetü'l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a "Seferberlik" ilan ederek , Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu."

TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu mesaja çok sert tepki gösterdi. Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zayed'in, Türkler ve Arapları tekrar karşı karşıya getirmeyi hedefleyen yalan dolu propagandayı retweet etmesi utanç verici. O zamanlar İngiliz planlarına karşı Medine'yi cesurca savunan Fahrettin Paşa idi. Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak yeni moda mı?" ifadelerini kullandı.

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