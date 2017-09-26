  • BIST 102.270
  • Altın 148,843
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1883
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASon dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı

O teröristler öldürüldü!

»
O teröristler öldürüldü!
VAN’ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ'a ait aracı gasp eden PKK'lı teröristlerin, yapılan parmak izi araştırması ve eşleştirmesi sonucu kimlikleri tespit edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, meydana gelen olayları aydınlatmaya yönelik titiz ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. 19 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi Çatakdibi Mahallesi kırsal alanında 4, 22 Ağustos 2017 günü Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalında ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Gürpınar Çatakdibi mahallesi kırsalında öldürülen PKK'lılardan birinin 3 Eylül 2015 günü Gürpınar ilçesi Oğuldamı bölgesinde VEDAŞ'a ait aracın gasp ettiği, aynı ilçenin Bükeç Mahallesi bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birisinin de 9 Haziran 2017 tarihinde Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı olayını gerçekleştiren teröristler olduğu belirlendi. Yetkililer, parmak izi araştırması ve eşleştirmesi sonucunda teröristlerin tespit edildiğini belirtti.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • O teröristler öldürüldü!26 Eylül 2017 Salı 08:51
  • Yağmur yağmayınca muskacıyı öldürdü26 Eylül 2017 Salı 08:43
  • Ünlü sporcu yoğun bakımda26 Eylül 2017 Salı 08:39
  • 'Savaş ilanıdır'26 Eylül 2017 Salı 08:35
  • AK Partili vekil hayatını kaybetti26 Eylül 2017 Salı 08:30
  • Cumhuriyet Davası'nda Kadri Gürsel tahliye edildi26 Eylül 2017 Salı 08:26
  • 5 ilde 2 bin 500 polisle eş zamanlı operasyon!26 Eylül 2017 Salı 08:22
  • Bozdağ'dan referandum tepkisi: Irkçı hareket...25 Eylül 2017 Pazartesi 14:49
  • AB'den Afrika için kalkınma fonu25 Eylül 2017 Pazartesi 14:47
  • Mevlüt Çavuşoğlu: PKK, Barzani'ye saldıracak25 Eylül 2017 Pazartesi 14:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim