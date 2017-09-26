O teröristler öldürüldü!

VAN’ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ'a ait aracı gasp eden PKK'lı teröristlerin, yapılan parmak izi araştırması ve eşleştirmesi sonucu kimlikleri tespit edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, meydana gelen olayları aydınlatmaya yönelik titiz ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. 19 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi Çatakdibi Mahallesi kırsal alanında 4, 22 Ağustos 2017 günü Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalında ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Gürpınar Çatakdibi mahallesi kırsalında öldürülen PKK'lılardan birinin 3 Eylül 2015 günü Gürpınar ilçesi Oğuldamı bölgesinde VEDAŞ'a ait aracın gasp ettiği, aynı ilçenin Bükeç Mahallesi bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birisinin de 9 Haziran 2017 tarihinde Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı saldırı olayını gerçekleştiren teröristler olduğu belirlendi. Yetkililer, parmak izi araştırması ve eşleştirmesi sonucunda teröristlerin tespit edildiğini belirtti.