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O sürücü serbest

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O sürücü serbest
7 kadın işçinin ölümüne neden olmakla suçlanan otobüs sürücüsü tedavisinin ardından serbest bırakıldı.

 Bursa’nın İnegöl ilçesinde 7 Mart günü, ‘Kadın İşçileri 22’nci Büyük Kurultayı’na katılmak üzere Ankara’ya giden Türk Metal Sendikası 1 Nolu Şube üyesi kadın işçileri taşıyan 4 araçtan biri olan Mehmet Tüzün’ün kullandığı otobüs, kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, otobüste bulunan kadınlardan Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın isimli kadın işçiler yaşamlarını yitirirken aralarında sürücü Tüzün’ün de bulunduğu 39 kişi yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücü Mehmet Tüzün’ün tedavisi tamamlandı.

Taburcu olunca jandarma tarafından gözaltına alınan Tüzün, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade verdi. Sürücü Tüzün, “Seyir halindeyken otobüsün camına bir cisim çarptı. Çam patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptım. Otobüs refüje düştü. Çok üzgünüm” dedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi Mehmet Tüzün’ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

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