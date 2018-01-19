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O Soruyu Duyunca Kaçtı!

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O Soruyu Duyunca Kaçtı!
Bergüzar Koral, Çocuk İşçiler temalı kısa film festivalinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Vatanım Sensin başrol oyuncusu Bergüzar Koral, Çocuk İşçiler temalı kısa film festivalinde muhabilerin sorularını yanıtladı. Bergüzar Korel'e yöneltilen Onur Saylak'ın Daha filmiyle ilgili "Daha filmi hepimize örnek olacak bir iş. Onur'un yönetmenliğini yaptığı bu proje hepimize ışık oldu. Onur diğer oyuncularında yönetmen koltuğuna oturabilmesi için hepimize güç verdi." dedi. Muhabirlerin "Oğlunuza kardeş gelecek mi? sorusunu duyan güzel oyuncu Korel, "Teşekkür ederim arkadaşlar" diyerek röportajı kesti. 

 

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