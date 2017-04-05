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O son botoksu yaptırmayacaktın

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O son botoksu yaptırmayacaktın
Güzelliğiyle tarihe geçen ünlü modelin son görüntüsü tartışma yarattı.

1980'lerde ve 90'larda kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayan top model Cindy Crawford, ailesiyle birlikte St. Barts adasında tatile gitti.

Kocası Rande Gerber, kendisi gibi moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan çocukları Kaia ve Presley birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran Crawford, yıllara meydan okuyan fiziksel görüntüsüyle dikkat çekti.

51 yaşındaki Crawford'un da 54 yaşındaki kocası Rande Gerber'in de formlarını koruduğu görüldü. Ancak Crawford'un yüzündeki estetik müdahaleler sosyal medya ortamında tartışma yarattı.

51 yaşındaki Crawford'un da 54 yaşındaki kocası Rande Gerber'in de formlarını koruduğu görüldü. Ancak Crawford'un yüzündeki estetik müdahaleler sosyal medya ortamında tartışma yarattı.

Birçok kişi de ünlü modelin neredeyse henüz 18 yaşındaki kızı kadar formda göründüğünü belirtti. Cindy Crawford ile ilgili en büyük eleştiri ise yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelere yönelikti.

Bazı kullanıcılar, Crawford'un en büyük hatasının alt ve üst göz kapağına yaptırdığı cerrahi müdahale olduğu konusunda hemfikir.

Yaşlanmanın etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bu operasyon yüzünden Crawford'un gözlerinin çukura kaçmış gibi göründüğünü belirtenler oldu.

Bazı kullanıcılar da Crawford'un bu operasyon yüzünden beklenildiği gibi genç değil tam tersine hastalıklı bir görüntüye sahip olduğunu ileri sürdü.
Birçok hayranı Cindy Crawford'un artık yüzüne dolgu enjekte ettirmemesi gerektiğini, doğal haliyle çok daha güzel olduğunu belirtti.

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