Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı mülakatlarının COVID-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak yeni mülakat tarihlerinin planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
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O Sınavın Mülakatları Ertelendi
Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ertelendiğini duyurdu.
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- 12:26 - O Sınavın Mülakatları Ertelendi
- 12:17 - Kimler Sokağa Çıkabilir? Hangi İşyerleri Açık Olacak? Hangi Şehirlerde Yasak Var?
- 12:04 - İstanbul'da Sokağa Çıkma Yasağı Ardından Tarihi Görüntüler
- 00:09 - Bu Nasıl Sokağa Çıkma Yasağı?
- 23:53 - 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
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