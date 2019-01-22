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O Ses Türkiye'ye beyaz damga vurdu

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O Ses Türkiye'ye beyaz damga vurdu
Seyirciyi ekran başına kitleyen O Ses Türkiye yarışma programına bu sezon Beyazıt Öztürk'ün katılımıyla iyice eğlenceli bir hal aldı. Beyaz'ın mizahi esprileri izleycileri kırdı geçirdi.

Program'ın son bölüm'ün de gözlüğünü Hadise'ye hediye eden Beyaz Hadise'nin "yok olur mu öyle şey" diyerek kabul etmemesi üzerine Beyaz'ın "Al ucuz zaten ben yine alırım"şeklinde espri yapması izleyiciyi gülme krizine soktu.

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