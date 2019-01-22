Program'ın son bölüm'ün de gözlüğünü Hadise'ye hediye eden Beyaz Hadise'nin "yok olur mu öyle şey" diyerek kabul etmemesi üzerine Beyaz'ın "Al ucuz zaten ben yine alırım"şeklinde espri yapması izleyiciyi gülme krizine soktu.
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O Ses Türkiye'ye beyaz damga vurdu
Seyirciyi ekran başına kitleyen O Ses Türkiye yarışma programına bu sezon Beyazıt Öztürk'ün katılımıyla iyice eğlenceli bir hal aldı. Beyaz'ın mizahi esprileri izleycileri kırdı geçirdi.
Etiketler: hadise, beyazıt öztürk, o ses türkiye
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- 15:40 - Demet Ece'yi susturdu
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- 15:07 - Son dakika.. Rtük başkanı istifa etti
- 15:04 - Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay hapis cezası
- 14:55 - Ünlü futbolcu'nun içinde bulunduğu uçak kayboldu
- 14:26 - Dünyaca ünlü şarkıcı tecavüzden gözaltına alındı
- 13:59 - Kerç boğazında ki gemi faciasın da ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
- 13:39 - THY yönetim kurulu başkanı konuştu. Bir saat erken çıkın
- 13:21 - Şeyma'nın bu fotoğrafı aşkı belgeledi
- 13:05 - Bebeğimi kullanmam
- 12:30 - Merve işi geliştirdi paraya para demiyor
- 12:07 - Endonezya'da 6.4 büyüklüğün de deprem
- 12:03 - Ünlü şarkıcı hapse mi girecek
- 11:51 - Meteoroloji uyardı
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