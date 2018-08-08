O Ses Türkiye jürisinden flaş ayrılık!

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında bir ayrılık gerçekleşti.

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında 5 yıldır jüri üyeliği yapan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz yeni sezonda 'O Ses Türkiye’de yer almayacağını duyurdu.

Sevenlerine kötü haber veren ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı:

'Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye’de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.'