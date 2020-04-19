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O Şehirlere Giriş Çıkış Yasağı 15 Gün Daha Uzatıldı

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O Şehirlere Giriş Çıkış Yasağı 15 Gün Daha Uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta uygulanan yasakları 15 gün daha uzattı.

İşte giriş çıkışların yasak olduğu illerin listesi...

Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak..

Bu şehirlere kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00’dan itibaren daha önce belirlenen usul ve esaslara göre 15 gün daha uzatıldı.

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