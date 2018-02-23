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O Sapık Hakkında Flaş Gelişme

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O Sapık Hakkında Flaş Gelişme
Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, 10 Şubat günü, düğün evinde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken, yakalanıp, tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında, en üst sınırdan olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında 2 ayrı suçtan dava açılan Keser, 16 Mart günü hakim karşısına çıkarılacak.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, 10 Şubat günü, düğün evinde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken, yakalanıp, tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 45, 'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameyi değerlendiren mahkeme heyeti, Sedat Keser’in üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü deliller bulunmasını, salıverildiği takdirde delilleri etkileme olasılığının varlığını ve kaçma şüphesinin devam etmesini dikkate alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana dışındaki bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser’in, 16 Mart günü ilk kez hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. 

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