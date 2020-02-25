O Pilot Tutuklandı

Pistten çıkan üçakla ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen pilot taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan mahkemeye sevk edildi. İfadesinin ardından ise tutuklandı.
3 kişinin öldüğü 180 kişininde yaralandığı uçak kazasında tedavi sonrası taburcu olan pilot M.A Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti. Savcılıkta 1 buçuk saatlik sorgu sonucu taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı ve Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.