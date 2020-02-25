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O Pilot Tutuklandı

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O Pilot Tutuklandı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düşen uçak soruşturmasında adliyeye sevk edilen pilot M.A. ifadesi ardından tutuklandı

Pistten çıkan üçakla ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen pilot taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan mahkemeye sevk edildi. İfadesinin ardından ise tutuklandı.

3 kişinin öldüğü 180 kişininde yaralandığı uçak kazasında tedavi sonrası taburcu olan pilot M.A Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti. Savcılıkta 1 buçuk saatlik sorgu sonucu taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı ve Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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