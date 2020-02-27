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O Otelde Neler Oluyor

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O Otelde Neler Oluyor
İspanya Tenerife'de bir turistte corona görüldü, bunun ardından bütün otel karantina altına alındı. Tatilciler karantinaya ayak uydurmaya çalışırken bir yandan günlük rutinlerini yapıyorlar.

Milano'dan eşi ile İspanya'a gelen doktor 6 gün tatil yaptıktan sonra koronavirüs sonuçları pozitif çıktı. Bu sebeple 1000 kişilik otel karantina altına alındı. H10 Costa Adeje Palace otelinde karantinanın 14 gün süreceği açıklandı. 

Tatilciler hem karantina ya ayak uyduruyor hemde tatilini yapmaya devam ediyor. 

Son dakika haber: Tenerifedeki karantina oteli görüntülendi

Otelde karantina altında olan 18 yaşındaki hemşirelik öğrencisi ''Evimize dönmek istiyoruz. Hiçbirimizde virüs belirtisi yokken 14 gün boyunca kalmaya anlam veremiyoruz. Geri döndüğümüzde de belki bizi tekrar karantina altına alacaklar. Şimdi eve gitmek istiyoruz. Hiçbirimizin semptonları olmadığı ve sonra geri döndüğümüzde izole ettiğimiz iki hafta boyunca burda kalma noktasını görmüyoruz.'' dedi

Son dakika haber: Tenerifedeki karantina oteli görüntülendi

 
 
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