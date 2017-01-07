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O MÜDÜR İHRAÇ EDİLDİ!

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O MÜDÜR İHRAÇ EDİLDİ!
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Adil Öksüz'ün gözaltındayken 3 kez telefonla görüştüğü Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Hasan Balcı, kamudan ihraç edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde  Kararname'de (KHK) kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin listesi yer aldı.  Listede, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara'daki Akıncı Üssü'nde  gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı"  olduğu ileri sürülen Öksüz'ün gözaltındayken telefonla görüştüğü Balcı da  bulunuyor.

Öksüz'ün gözaltındayken telefonla görüştüğü kişi olduğu tespit edilen  Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Balcı, mahkemedeki ifadesinde  Öksüz'ü tanımadığını, Konya'da astsubay olarak görev yapan oğlunun, darbenin   merkezi Akıncı Üssünde gözaltında bulunduğu sırada kendisini tanımadığı bir  numaradan aradığını, o numaranın Adil Öksüz'e ait olduğunu bilmediğini öne  sürmüştü.

Balcı, 24 Eylül 2016'da FETÖ soruşturması kapsamında çıkarıldığı  mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Hasan Balcı, 679 sayılı KHK ile "Milli Güvenlik Kurulunca devletin  milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu"  gerekçesiyle kamu görevinden çıkarıldı.ASKER İKİ OĞLU DA FETÖ'DEN TUTUKLU

 Balcı'nın biri subay diğeri astsubay iki oğlu da FETÖ soruşturması  kapsamında tutuklu bulunuyor.

Astsubay Halil Burak Balcı'nın, 15 Temmuz 2016 gecesi görevli olduğu  Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanlığından Ankara'yı bombalayan uçakların havalandığı  Akıncı 4. Ana Jet Üssüne geldiği, burada darbecilerin safında yer almayı reddeden  Yüzbaşı Özkan Hekin'i şehit ettiği belirlenmişti.

Balcı'nın diğer oğlu Binbaşı Gökhan Balcı'nın da darbe girişimi  sırasında görevli olduğu Tekirdağ'dan kardeşi gibi Ankara'ya gelerek, Genelkurmay  Karargahında elinde uzun namlulu silahla Cunta faaliyetlerine katıldığı tespit  edilmişti.

Karargahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık, daha  önce ifadesi alınarak serbest bırakılan Gökhan Balcı'nın yeniden gözaltına  alınması talimatını vermiş, Balcı, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme  tarafından tutuklanmıştı.

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