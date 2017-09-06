  • BIST 109.612
  • Altın 147,811
  • Dolar 3,4285
  • Euro 4,0947
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

O maket için savunma: Onayım olmadan konulmuş

»
O maket için savunma: Onayım olmadan konulmuş
Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Atatürk’ün şapkasını çıkartırken verdiği pozu kullanarak, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketlerine selam veriyormuş algısına neden olan pano ile ilgili açıklama yaptı.

Erdal yaptığı yazılı açıklamada, vermiş olduğu talimatla üç ay önce kaldırılmış olmasına rağmen, bazı basın-yayın organlarında söz konusu resimlerin hala sergilendiği imajı oluşturulmaya yönelik haber-yorumların yapıldığını, bunları esefle kınadığını belirtti. Erdal, "Resimlerin kaldırılmasına rağmen yapılan haber-yorumlar gerçekler araştırılmadan yazılmış, tam anlamıyla algı operasyonu yapmaya yönelik, gazetecilik etik ve ahlaki ilkeleri ile bağdaşmayan haber-yorumlardır" dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Erdal, belediye girişine konulan tablonun kendisinin onayı alınmadan kurgulanıp, bilgisi dışında konulmasının hemen ardından kaldırıldığını anlattı. Erdal, "Bu tabloyu onaylamamız asla mümkün değildir. Mustafa Kemal Atatürk benim baş öğretmenimdir, ben de yıllarca öğretmenlik yapmış bir cumhuriyet öğretmeniyim. Belediye Başkanı olarak cezaevlerinde Atatürkçülük dersi vermiş, Atatürk’ün öğretmeniyim. Bizim Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bakış açımızı birilerinin sorgulamaya kalkması çok çirkindir. Atatürk hepimizin ortak değeridir. Bu toprakları bizlere vatan kılan herkes bizim gönlümüzdedir" diye konuştu. 

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'ya Rus ziyaretçi sayısında büyük artış06 Eylül 2017 Çarşamba 15:34
  • Fındık yerden toplanıyor, makinede kurutuluyor06 Eylül 2017 Çarşamba 15:32
  • Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar bulundu06 Eylül 2017 Çarşamba 15:31
  • Adliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi06 Eylül 2017 Çarşamba 15:29
  • D-100 Karayolu yanyolda otomobil aydınlatma direğine çarptı06 Eylül 2017 Çarşamba 15:28
  • Uzun süre oyun konsolunun başından kalkmayan çocuğa bakın ne oldu!06 Eylül 2017 Çarşamba 15:26
  • Adana'da dev yayın balığı yakalandı06 Eylül 2017 Çarşamba 15:25
  • 2 bin 750 yıllık Urartu nekropolü gün ışığına çıktı06 Eylül 2017 Çarşamba 15:22
  • Ana oğul zehir satıcıları06 Eylül 2017 Çarşamba 15:20
  • Sınırda sürpriz gelişme!06 Eylül 2017 Çarşamba 14:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim