O Karara CHP'li Vekillerden Sert Tepki

İçişleri Bakanlığı'nın, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden uzaklaştırılmasının ardından çok sayıda CHP'li milletvekili Ataşehir Belediye Binası önünde ortak açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, " Biz

Ataşehir Belediye Binası önünde yapılan ortak açıklamaya; Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Yasemin Öney Cankurtaran, Engin Altan, Seyit Torun, Bülent Tezcan, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Ali Özcan, Onursal Adıgüzel, Sibel Özdemir, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve 14 belediye başkanı katıldı.

"BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Ortak açıklamayı CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptı. Tezcan, kararın hukuksuz olduğunu dile getirerek, "Direneceğiz ve kazanacağız. Belediye başkanlarımızı yedirtmeyeceğiz. Başımızı öne eğecek hiçbir şey yapmayan belediye başkanımızın arkasında durmaya geldik, durmaya da devam edeceğiz" dedi. Tezcan, "Kendi etrafındaki akraba-taallukatının hesabını veremeyenler, bu hesabı örtebilmek için bir intikam ve öç alma operasyonuyla bugün Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'ye haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir saldırıya geçmişlerdir. Bizim belediye başkanımızdan hiç bir şüphemiz yok. Kendisi başkaları gibi soruşturmalardan kaçmadı, başkaları gibi birilerine yalvarmadı, kirli pazarlıkların parçası olamadı. Ne yaptı? Meydan okudu. Hodri meydan dedi. Gitti savcılığa dedi ki, varsa verilecek hesabım buradayım... Bizim belediye başkanlarımızdan şüphemiz yok, vermeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. Belediye başkanlarımızın arkasında duracağız. Halkın seçtiği belediye başkanlarına iktidar eliyle sahte soruşturmalarla yargı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.



"BİR HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada, "Bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bir adaletsizlikle karşı karşıyayız ama asla bu karara boyun eğmeyeceğiz. Bu hukuki bir karar değildir siyasi bir karardır, sonuna kadar direneceğiz. Haklılığımızı ortaya koyacağız. Ortada suç teşkil eden hiç bir şey yoktur. Hepsi düzmecedir" dedi.