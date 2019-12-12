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O Kadar Salak Değilim

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O Kadar Salak Değilim
Hadise, geçtiğimiz akşam gerçekleşen konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hadise, geçtiğimiz akşam bir açılışta sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı konser öncesi basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

"HADİSENİN HEYKELİ OLMALI"

Ünlü şarkıcı "Balmumu heykelinizin yapılması için teklif aldınız mı?" sorusuna "Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise’nin heykeli olmalı" diyerek eğlenceli bir yanıt verdi.

"ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Ünlü şarkıcının Almanya konserinde giydiği kostüm Adriana Lima'nın 'Victoria's Secret' defilesinde giydiği kostümle çok benzetilmiş, Hadise'nin de "Bu kostümü ben tasarladım" dediği iddia edilmişti. Hadise buna cevap olarak "O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten ‘benim tasarımım’ demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye 'ben tasarladım' diyecek kadar salak değilim" dedi.

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