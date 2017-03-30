O ismin yerini biliyorum!

Rasim Ozan Kütahyalı, 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'le ilgili canlı yayında çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Kütahyalı, Öksüz'ün Marmara Bölgesi'nde saklandığını iddia etti.

Bugüne kadar FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde önemli rol oynayan ve serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolan Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçtığını iddia eden Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yeni bir iddia ortaya attı.

ÖNCE "KAÇTI" DEDİ

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Kütahyalı, önce Adil Öksüz'ün kesin olarak Türkiye dışına çıktığını, MİT'in tespit ettiği 10 pasaportundan birini kullanarak yurt dışına kaçtığını söyledi.

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin de Öksüz'ün Trabzon üzerinden Gürcistan taraflarına kaçmış olabileceğini iddia etti.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ MESAJ ATTI"

Ancak programın ilerleyen dakikalarında Kütahyalı, telefonuna gelen bir mesajı okuduktan sonra Adil Öksüz'ün kesin olarak halen Türkiye'de olduğunu öne sürerek "Yüzde yüz Türkiye'de. Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri mesaj attı. Kesin olarak" dedi.

"MARMARA BÖLGESİNDE BİR YERDE"

İsmail Hakkı Pekin de bu iddianın doğru olabileceğini belirterek "Daha önce Türkiye'ye çıkanların görüntüleri bir şekilde çıktı. Ama onun çıkmadı. Türkiye'nün neresinde olduğu bilgisini karşılaştırdığımız zaman bu bilginin doğruluğunu anlayabiliriz" dedi.

Bunun üzerine Kütahyalı "Adil Öksüz Marmara bölgesinde. Kesin olarak" dedi.