  • BIST 98.397
  • Altın 220,658
  • Dolar 5,3418
  • Euro 6,0852
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

O illeri alırsak erken seçime gideriz

»
O illeri alırsak erken seçime gideriz
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olan Muharrem İnce, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek vermek için kente geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, "Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur hem ben Cumhurbaşkanı olurum, beraber çözeriz onu, daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olan Muharrem İnce, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek vermek için kente geldi.

Muharrem İnce, Zeydan Karalar'a makamında yaptığı basın toplantısında başarılar diledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, faiz, enflasyon ve dövizdeki artışa dikkat çekerek hükümeti eleştirdi. Devletten yıllardır yardım alarak geçinen vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, yardım yerine iş talep etmeleri gerektiğini söyledi.
Kentteki hafif raylı sistemin kredi borcunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilememiş olmasını değerlendiren İnce, "Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur hem ben Cumhurbaşkanı olurum, beraber çözeriz onu, daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin 'beka sorunu' olarak görülmesini eleştirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de seçmenlerin, yurttaşların sandık başına gitmesi bir beka sorunu olamaz. Yani AK Parti belediyeyi kazandığında memleket batacak, bayraklar inecek, ezanlar susacak mı? Ya da CHP kazandığında bayraklar mı inecek? Böyle bir şey olabilir mi?

Bu milletin en az yüzde 50'si mevcut iktidarın karşısındaysa beka sorunu olamaz. Bir olayın beka sorunu olması için yüzde 99 hatta yüzde 100'ünün aynı tarafta olması lazım. Eğer yüzde 50 bir tarafta yüzde 50 bir taraftaysa kim kazanırsa kazansın memleket için beka sorunu olmaz.

Yani imar planı yapmak, çöp toplamak, park yapmak, yoksullara yardım etmek ne zamandan beri beka sorunu oldu? Eğer belediye başkanlığı seçimlerini beka sorunu olarak gören varsa buna inanan varsa işte gerçek beka sorunu odur.

O memleket için beka sorunu olur o. Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunudur. Bu yaklaşımdan uzak durmamız lazım."

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bu sözler ilişkileri bozacak15 Ocak 2019 Salı 17:39
  • Türkiye'yi hiç kimse tehdit edemez15 Ocak 2019 Salı 15:43
  • Güvenli bölge oluşturulacak mı?15 Ocak 2019 Salı 13:43
  • Erdoğan Trumpla ne konuştu15 Ocak 2019 Salı 11:34
  • Erdoğan Bahçeli'yi kırmıyor15 Ocak 2019 Salı 10:49
  • PKK'yı bu kadar çok seviyorsanız alır ülkenize götürürsünüz14 Ocak 2019 Pazartesi 16:14
  • Ceza evin de bile olsam bu ülke de yaşıyacam14 Ocak 2019 Pazartesi 15:41
  • Stratejik ortaklar twitter'den konuşmaz14 Ocak 2019 Pazartesi 13:44
  • Trump'tan Türkiye'ye açık tehdit14 Ocak 2019 Pazartesi 11:08
  • Oyunu istedim11 Ocak 2019 Cuma 15:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim