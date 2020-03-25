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O İlde Resmen Başladı
Kastamonu’da şu ana kadar corona virüsü tespit edilmiş iki pozitif vaka olması nedeniyle şehrin girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor.

Kastamonu'da şu ana kadar tespit edilmiş iki tane pozitif vaka olması nedeniyle şehrin girişlerinde kontroller arttırıldı.

Bu kapsamda Vali Yaşar Karadeniz'in talimatlarıyla Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı.

SÜRÜCÜLER DURDURULUP ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ

Corona virüsü tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, Çankırı-Ankara karayolu uygulama noktasında yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor.

Uygulama noktasında görev alan emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor.

UYGULAMA DEVAM EDECEK

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında il girişlerinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne bağlı uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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