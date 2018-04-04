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O İlde Özel Güvenlik Uygulaması Başlatıldı!

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O İlde Özel Güvenlik Uygulaması Başlatıldı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın bazı sınır bölgelerinde 15 günlük 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması başlatıldı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatına karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

GAZETECİ VE ÇİFTÇİLERE UYARI

Gazeteciler ve söz konusu bölgelerdeki çiftçilere yönelik uyarıların da yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Buna göre, 04-18 Nisan 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır. Ancak, içinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, Valiliğimizce ilan edilen ve Geçici Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine Kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verilecektir."

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'da daha önce de belirli aralıklarla özel güvenlik uygulaması yapılmıştı.

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