O İlde Okullar Tatil Edildi!

BİTLİS’te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan ve gece saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulması üzerine kentte, eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve bağlı köylerde, 26 Şubat Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 26 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.