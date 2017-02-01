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O ilde büyük yasak

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O ilde büyük yasak
Gaziantep Valiliği, şubat ayı boyunca açık alanlarda açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi yapılmasını yasakladı.

Gaziantep Valiliği, şubat ayı boyunca açık alanlarda açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi yapılmasını yasakladı.

Gaziantep Valiliğinden, yasaklama kararını açıklama ile duyurdu. Valilik, Olağanüstü Hal Kanunu ve İl İdaresi Kanunu hükümleri gereğince 01-28 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak olan açık alanlardaki, açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi gibi etkinlikleri yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, yasak kararının genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

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