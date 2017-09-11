Kızıltepe İlçesi'nde yapılan uygulamada, bir TIR içerisinde yapılan aramada, 50 tabancanın ele geçirilmesiyle ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatıyla KOM Şube Müdürlüğü olarak silah kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada; İlimiz Kızıltepe İlçesi İpekyolu üzerinde durdurulan 73 plaka sayılı TIR içerisinde yapılan aramada, araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 13 adet hs-45 marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör, 3 adet hs-9 marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör, 11 adet glock marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör, 8 adet luger marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör, 5 adet vıkıng marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör, 4 adet walther marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör, 2 adet taurus marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör, 2 adet beretta marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet sıg sauer marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör, 1 adet cz 75 marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 800 paket kaçak sigara, toplam 50 adet ruhsatsız tabanca, 82 adet şarjör, 800 paket kaçak sigara geçirilmiş. konu ile ilgili iki şahıs gözaltına alınmış olup , çok yönlü araştırma devam etmektedir. Her Türlü terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar Israrla sürdürülecektir. Silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.
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O ilde 11 hayalet silah ele geçirildi
MARDİN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Kızıltepe İlçesi'nden geçen İpek Yolu üzerinde durdurdukları bir TIR'da yaptıkları aramalarda, yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş 11'i hayalet silah olarak bilinen glock marka olmak üzere toplam
Etiketler: Mardin, Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe İlçesi, haberler
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