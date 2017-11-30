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O İddiaları Yalanladı!

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O İddiaları Yalanladı!
Ziraat Bank International AG Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Türkmen, bankaya yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin, “Geçtiğimiz günlerde bankamız hakkında sosyal medyada ve bir kısım internet sitelerinde yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Bankamız

Ziraat Bank International AG  Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Türkmen, Almanya genelinde faaliyet gösteren ve Ziraat Bankası A.Ş’nin  yüzde 100 iştiraki olan bankanın ana faaliyet alanlarına, hedeflerine ve son  dönemde bankayla ilgili öne sürülen iddialara ilişkin AA muhabirinin sorularını  yanıtladı.

Ziraat Finans Grubu’nun vizyon ve misyonu çerçevesinde, Ziraat Bank  International AG’nin 1964 yılında Frankfurt’ta açılan ilk Temsilcilik Ofisi ile  faaliyetlerine başladığını dile getiren Türkmen, “16 yıl önce, Türkiye ile  Almanya arasında hızlanarak artan ticari ilişkiler, Almanya'daki Türk kökenli  girişimcilerin ulaştıkları iş hacmi ve değişen finansal koşullar dikkate  alınarak, Ziraat Bank International AG’nin kurulmasına karar verilmiştir.”  ifadelerini kullandı.

Türkmen, Ziraat Bank International AG’nin, faaliyetlerini Alman  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BaFin) verdiği bankacılık lisansı  çerçevesinde Alman Tasarruf Mevduatı Özel Sigorta Fonu ve Alman Tasarruf Mevduatı  Yasal Sigorta Fonu gözetiminde sürdürdüğünü ifade etti.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET RAKAMI FİNANSAL HİZMETLER AÇISINDAN  SAĞLAM BİR ZEMİN”

Bankanın Almanya’da sekiz şubesinin ve İstanbul’da da temsilcilik  ofisinin bulunduğunu aktaran Türkmen, şöyle devam etti:

“Bankamız kurumsal ve ticari segment müşterilerine cari hesaplar,  nakit yönetimi, ödeme işlemleri, işletme sermayesi kredileri, orta ve uzun vadeli  krediler, akreditif, garanti mektubu ve vesaik mukabili işlemler gibi dış ticaret  finansman ürünleri başta olmak üzere, firmaların ihtiyaç duyduğu her türlü  hizmeti, müşteri özelinde farklılaştırarak sunmaktadır.”

Almanya’daki Türk kökenli işletmelerin ve Türkiye’de faaliyet gösteren  Alman kökenli işletmelerin bankanın en önemli hedef kitlesi olarak öne çıktığına  dikkati çeken Türkmen, “Bunun yanı sıra Türkiye ile Almanya arasındaki 37 milyar  avroyu aşan toplam dış ticaret rakamı, bankamızın finansal hizmetleri açısından  sağlam bir zemin oluşturuyor.” diye konuştu.

“BANKAMIZIN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ KASIM 2017 İTİBARIYLA 1,7 MİLYAR  AVRO”

Ziraat Bankası’nda 2012 yılında başlayıp halen devam eden “Hep  birlikte daha iyiye” adlı proje sonucu değişen iş modelinin Ziraat Bank  International AG tarafından da benimsendiğini dile getiren Türkmen,  “ 2014  yılından bu yana uygulanmaya başlanan bankamız, yeni stratejisi kapsamında  müşteriler ile birlikte sürdürülebilir karlılık içerisinde büyümek en önemli  prensip olarak belirlendi.” dedi.

Uygulamaya konulan yeni strateji sayesinde bankanın aktif büyüklüğünün  artış gösterdiğini aktaran Türkmen,  “Bankamızın aktif büyüklüğü Kasım 2017  itibarıyla 1,7 milyar avroya ulaşmıştır.  2013-2016 yılları kıyaslandığında  bankanın öz kaynakları yüzde 24 ve dönem net karı ise 7,4 kat arttı.” ifadelerini  kullandı.

Türkmen, bireysel müşterilerin gerçekleştirmiş olduğu Türkiye havale  rakamlarının ise yıllar itibarıyla düşen bir seyir izlediğini ancak ticari havale  hacmi ve Almanya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin büyüyen bir eğilim  sergilediğini söyledi.

“SOSYAL MEDYA VE İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABERLER GERÇEK DIŞI”

Ayten Türkmen, son dönemde Türkiye-Almanya ilişkilerinde yaşanan  zorluklara ve  BaFin ile Alman polisinin bankaya usulsüzlükler nedeniyle baskın  düzenlediği yönündeki iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Almanya ile Türkiye arasındaki yıllar itibarıyla  büyüyen dış ticaret  hacminin ve artan ticari ve ekonomik faaliyetlerin, bankanın faaliyetlerini  geliştirmek için sağlam bir zemin oluşturduğuna dikkati çeken Türkmen, bankanın  2017 yılında da büyüme eğilimini devam ettirdiğini ve her iki ülke arasındaki  karşılıklı ticari ilişkilerin gelecek süreçte olumlu olarak gelişmesini  beklediklerini ifade etti.

Türkmen, bankaya yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin ise şunları  söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde bankamız hakkında sosyal medyada ve bazı internet  sitelerinde yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Bankamız kurulduğu günden  bu yana tüm iş ve işlemlerinde kanun ve düzenlemelere titizlikle uymaktadır.  Yayımlanan haberlerin gerçek dışı olduğu bilgisi eş zamanlı olarak internet  sitemiz üzerinden kamuoyuna duyurulmuş, bunu yapanlara karşı hukuki süreç de  başlatılmıştır.”

Bankanın bundan sonraki dönemde de tüm kanun ve düzenlemeler ile tam  uyumlu bir şekilde Almanya ekonomisine değer üretmek ve Türk-Alman ekonomik iş  birliğine katkı sağlamak üzere faaliyet göstermeye devam edeceğini vurgulayan  Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

 “Ziraat Bank International AG, sadece Avrupa’da yaşayan Türk  vatandaşlarına değil, Türkiye ile ticaret ya da Türkiye’ye yatırım yaparak Türk  ve Alman, Avrupa ekonomilerine, ikili ilişkilere katkı sağlayan tüm iş  sahiplerine, her zaman beraber yürüyebilecekleri güvenilir bir ortak olmak,  kısacası 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olmak amacındadır.”

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