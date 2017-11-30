O İddiaları Yalanladı!

Ziraat Bank International AG Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Türkmen, bankaya yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin, “Geçtiğimiz günlerde bankamız hakkında sosyal medyada ve bir kısım internet sitelerinde yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Bankamız

Ziraat Bank International AG Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Türkmen, Almanya genelinde faaliyet gösteren ve Ziraat Bankası A.Ş’nin yüzde 100 iştiraki olan bankanın ana faaliyet alanlarına, hedeflerine ve son dönemde bankayla ilgili öne sürülen iddialara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ziraat Finans Grubu’nun vizyon ve misyonu çerçevesinde, Ziraat Bank International AG’nin 1964 yılında Frankfurt’ta açılan ilk Temsilcilik Ofisi ile faaliyetlerine başladığını dile getiren Türkmen, “16 yıl önce, Türkiye ile Almanya arasında hızlanarak artan ticari ilişkiler, Almanya'daki Türk kökenli girişimcilerin ulaştıkları iş hacmi ve değişen finansal koşullar dikkate alınarak, Ziraat Bank International AG’nin kurulmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Türkmen, Ziraat Bank International AG’nin, faaliyetlerini Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BaFin) verdiği bankacılık lisansı çerçevesinde Alman Tasarruf Mevduatı Özel Sigorta Fonu ve Alman Tasarruf Mevduatı Yasal Sigorta Fonu gözetiminde sürdürdüğünü ifade etti.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET RAKAMI FİNANSAL HİZMETLER AÇISINDAN SAĞLAM BİR ZEMİN”

Bankanın Almanya’da sekiz şubesinin ve İstanbul’da da temsilcilik ofisinin bulunduğunu aktaran Türkmen, şöyle devam etti:

“Bankamız kurumsal ve ticari segment müşterilerine cari hesaplar, nakit yönetimi, ödeme işlemleri, işletme sermayesi kredileri, orta ve uzun vadeli krediler, akreditif, garanti mektubu ve vesaik mukabili işlemler gibi dış ticaret finansman ürünleri başta olmak üzere, firmaların ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti, müşteri özelinde farklılaştırarak sunmaktadır.”

Almanya’daki Türk kökenli işletmelerin ve Türkiye’de faaliyet gösteren Alman kökenli işletmelerin bankanın en önemli hedef kitlesi olarak öne çıktığına dikkati çeken Türkmen, “Bunun yanı sıra Türkiye ile Almanya arasındaki 37 milyar avroyu aşan toplam dış ticaret rakamı, bankamızın finansal hizmetleri açısından sağlam bir zemin oluşturuyor.” diye konuştu.

“BANKAMIZIN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ KASIM 2017 İTİBARIYLA 1,7 MİLYAR AVRO”

Ziraat Bankası’nda 2012 yılında başlayıp halen devam eden “Hep birlikte daha iyiye” adlı proje sonucu değişen iş modelinin Ziraat Bank International AG tarafından da benimsendiğini dile getiren Türkmen, “ 2014 yılından bu yana uygulanmaya başlanan bankamız, yeni stratejisi kapsamında müşteriler ile birlikte sürdürülebilir karlılık içerisinde büyümek en önemli prensip olarak belirlendi.” dedi.

Uygulamaya konulan yeni strateji sayesinde bankanın aktif büyüklüğünün artış gösterdiğini aktaran Türkmen, “Bankamızın aktif büyüklüğü Kasım 2017 itibarıyla 1,7 milyar avroya ulaşmıştır. 2013-2016 yılları kıyaslandığında bankanın öz kaynakları yüzde 24 ve dönem net karı ise 7,4 kat arttı.” ifadelerini kullandı.

Türkmen, bireysel müşterilerin gerçekleştirmiş olduğu Türkiye havale rakamlarının ise yıllar itibarıyla düşen bir seyir izlediğini ancak ticari havale hacmi ve Almanya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin büyüyen bir eğilim sergilediğini söyledi.

“SOSYAL MEDYA VE İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABERLER GERÇEK DIŞI”

Ayten Türkmen, son dönemde Türkiye-Almanya ilişkilerinde yaşanan zorluklara ve BaFin ile Alman polisinin bankaya usulsüzlükler nedeniyle baskın düzenlediği yönündeki iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Almanya ile Türkiye arasındaki yıllar itibarıyla büyüyen dış ticaret hacminin ve artan ticari ve ekonomik faaliyetlerin, bankanın faaliyetlerini geliştirmek için sağlam bir zemin oluşturduğuna dikkati çeken Türkmen, bankanın 2017 yılında da büyüme eğilimini devam ettirdiğini ve her iki ülke arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin gelecek süreçte olumlu olarak gelişmesini beklediklerini ifade etti.

Türkmen, bankaya yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin ise şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde bankamız hakkında sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Bankamız kurulduğu günden bu yana tüm iş ve işlemlerinde kanun ve düzenlemelere titizlikle uymaktadır. Yayımlanan haberlerin gerçek dışı olduğu bilgisi eş zamanlı olarak internet sitemiz üzerinden kamuoyuna duyurulmuş, bunu yapanlara karşı hukuki süreç de başlatılmıştır.”

Bankanın bundan sonraki dönemde de tüm kanun ve düzenlemeler ile tam uyumlu bir şekilde Almanya ekonomisine değer üretmek ve Türk-Alman ekonomik iş birliğine katkı sağlamak üzere faaliyet göstermeye devam edeceğini vurgulayan Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ziraat Bank International AG, sadece Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına değil, Türkiye ile ticaret ya da Türkiye’ye yatırım yaparak Türk ve Alman, Avrupa ekonomilerine, ikili ilişkilere katkı sağlayan tüm iş sahiplerine, her zaman beraber yürüyebilecekleri güvenilir bir ortak olmak, kısacası 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olmak amacındadır.”