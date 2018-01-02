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O İddia Doğru Çıktı!

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O İddia Doğru Çıktı!
26 Aralık 2017 tarihinde yapılacak bir ihale için, ihaleyi verilecek şirketlerin önceden planlandığı ve bu şirketlerin FETO ile bağlantısı olduğu iddiası doğru çıktı!

26 Aralık 2017 tarihinde yapılacak ihale için şirketler ihale şartını getirmek için kolları sıvadı fakat elimize ulaşan bilgilere göre günü gelmeyen ihaleyi kimin kazanacağının belli olduğu iddia edilmişti. Buna göre, 26 Aralık 2017 saat 14'te yapılacak olan ihalenin  Güneşyol - Alke ortaklığına verileceği, bu şirketlerin ise FETÖ/PYD (Paralel Devlet Yapılanması) tarafından desteklendiği iddialar arasındaydı. Elimize ulaşan bilgilere göre, İSKİ'nin ihalesi FETÖ/PYD yapılanması tarafından desteklendiği iddia edilen Güneşyol - Alke iş ortaklığına verildi. 

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