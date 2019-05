O HAİN İLE FOTOĞRAFI OLAN ÖZÜR DİLESİN

TÜGVA'nın bir davetine katılan eski AKP'li vekil Metin Külünk, Fethullah Gülen ile fotoğrafları olan AKP’lilere seslenerek "Toplumdan özür dileyin" dedi.

Büyükçekmece Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) AKP Büyükçekmece eski İlçe Başkanı ve meclis üyesi Recep Erol'un davetiyle vatandaşlarla buluşan AKP İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk dikkat çeken açıklamalar yaptı. Külünk, FETÖ lideri Fethullah Gülen ile fotoğrafları olan AKP’lilere seslenerek, “O dönem fotoğraf çektiren arkadaşlarımız 2007'de vs ne zaman gitmişlerse çıkın bu topluma özeleştirinizi yapın. Özür dileyin” dedi.

Külünk'ün açıklamaları şu şekilde:

“Toplum en çok neden irite olur? FETÖ hainiyle fotoğrafları olanlardan. Toplumun bundan irite olmasından daha doğal bir şey var mı? Toplum bu konuda haklı. O dönem fotoğraf çektiren arkadaşlarımız 2007'de vs ne zaman gitmişlerse çıkın bu topluma özeleştirinizi yapın. Özür dileyin. Milletin karşısına çıkın insanlara değer verin. Biz hata yaptık deyin. Hiçbir şey olmamış gibi yaptığınız zaman toplum infial duyuyor. Çünkü eski dönem bitti. Artık her şey açık. İnsanlar diyor ki seneler evvel bunu yazmışsın şimdi ne oldu diyor. İnsanlar bu konuda haklı. Ben de attığım tweetlerden kitap çıkardım. Neden? Toplum beni yargılasın diye. Sosyal medyayı ben bize bir iyilik olarak görüyorum. Siyasetçi her zaman sorgulanan insandır. Toplumun önünde duran insandır. O anlamda bizim söylediklerimiz konusunda bir özeleştiri sürecinden geçmemiz lazım. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak olmaz. Biz söylediklerimizle uyuşmazsak bu topraklarda başarılı olamayız” şeklinde konuştu.