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O gün ne oldu?

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O gün ne oldu?
Gazeteci Fatih Portakal, Fox TV’den ayrıldığını ve emekliliğe ayrıldığını söyledikten sonra bugün de "Hoşgeldin yeni gün" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal kendi isteği ile emekli oldu, kendi sözleriyle "Yoruldum, doğaya, aileme döneceğim" dedi.

Türkiye'nin en çok seyredilen haber programı"nın sunucusu yöneticisi amerikalıların söylemiyle Ancorman'ı, zirvedeyken en iyiken programı bıraktı.

Kimse buna inanmaz, hele hele Habertürk TV'de 'Gün Başlıyor' programını yapan Selçuk Tepeli'nin onun yerine gelmesi. "Olmayacak iş".

Tehdit ve baskının sonucu olmasın bu iş? Sesini artık duymak istemeyen mecraların baskısı?

Bilmiyoruz. Bildiğimiz bundan 10 yada 15 yıl sonra Fatih Portakal ve onun gibi olanlar bir kitap yazacak orada öğreneceğiz, "o gün neler oldu" başlığı altında...

Yolun açık olsun Fatih Portakal...

Fatih Portakal’ın bugün Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Portakal, "Hoşgeldin yeni gün..." ifadesini kullanarak bir fotoğraf paylaştı.

Fox TV'den ayrılacağı kulisleri konuşulan Portakal'ın görevini bıraktığı dün karşılıklı açıklamalarla netlik kazanmıştı.

Fox TV'den yapılan açıklamada, "Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

Kanalın yaptığı açıklamanın ardından Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabından mesaj yayımladı. Portakal, paylaşımında şunları söyledi:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım FOX Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, “Ne yapmak istiyorum?” sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

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