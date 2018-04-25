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O Futbolcular İfade Vermeye Çağrıldı

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O Futbolcular İfade Vermeye Çağrıldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı kupa maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Quaresma'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alınacak.

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Savcılığın soruşturma kapsamında Şenol Güneş,  Caner Erkin ve Ricardo Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdığı öğrenildi.


GÖZALTI SAYISI 45 OLDU

Derbinin tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin gözaltı sayısı ise 45'e yükseldi. Gözaltında bulunanlar arasında Şenol Güneş'e çakmak atarak yaralanmasına neden olan S.D. de bulunuyor. 

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