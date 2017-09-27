Görüntüleri çeken muhabir hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçlamasıyla yapılan müracaat için ‘Kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi. Bu kararla Başoğlu ve Kabadayı tarafının görüntülerin çekilmesiyle ilgili şikâyette bulunduğu da ortaya çıkmış oldu… Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkındaki davanın ilk duruşması 28 Kasım’da yapılacak…
- BIST 103.929
- Altın 147,321
- Dolar 3,5490
- Euro 4,1819
- İstanbul 19 °C
- Ankara 11 °C
- Irak Türkmen Cephesi: 15 yıldır bağırdık, çağırdık
- Yine maganda kurşunu!.. Biri hamile iki kadın yaralı!
- Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...
- O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş karar
- 4 trilyon dolarlık vana Türkiye'de
- Ümraniye'de dehşet anları kamerada
- Bu görüntüler istanbul'da dün gece çekildi!
- Kral Selman'dan Suudi kadınlara müjde!
- ABD/Nauert: Erdoğan'ın sözleri hakkında yorum yapmayacağım
- Gaz dolum tesisinde patlama
- Son dakika... Trump'tan Kuzey Kore kararı!
- Sağanak yağış Tekirdağ'da etkili oldu
- Köylüler polisi ve jandarmayı aradı... Kars'ta göktaşı düştüğü iddiası
- Göksel Gümüşdağ'dan 'başkanlık' açıklaması
- Mavi liste ile aranıyordu, yakalandı!
O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş karar
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘hayâsızca hareket’ suçundan dava açtığı Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın kamuoyunda büyük tepki uyandıran görüntüleriyle ilgili yeni bir karar daha verdi.
Etiketler: Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu, muhabir, fotoğraf, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Irak Türkmen Cephesi: 15 yıldır bağırdık, çağırdıkIRAK Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılan referandumun sonuçlarının önceden belli olduğunu öne sürerek, "Bu bölgede gerçekleşen bir proje vardır. Bu proje artık hayata geçmiştir.
Yine maganda kurşunu!.. Biri hamile iki kadın yaralı!ADANA'da hamile olan 26 yaşındaki Bahar Karakaya ve komşusu Fatma Katılmış, sokakta yürüdükleri sırada magandaların av tüfeği ile rast gele açtığı ateş sonucu yaralandı.
Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...Ukrayna'nın Vynnytsya bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda başlayan yangın ve yaşanan şiddetli patlamalar nedeniyle bölgeden 24 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Ukraynalı yetkililer bölgede hava trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş kararBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘hayâsızca hareket’ suçundan dava açtığı Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın kamuoyunda büyük tepki uyandıran görüntüleriyle ilgili yeni bir karar daha verdi.
4 trilyon dolarlık vana Türkiye'deMusul ve Kerkük’teki yaklaşık 4 trilyon dolar değerindeki petrolün çıkış kapısı Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak yönetimine “Vana bizde” uyarısını yaptı.
FOTO GALERİ
- 10:20 - Irak Türkmen Cephesi: 15 yıldır bağırdık, çağırdık
- 10:15 - Yine maganda kurşunu!.. Biri hamile iki kadın yaralı!
- 10:09 - Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...
- 10:04 - O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş karar
- 09:57 - 4 trilyon dolarlık vana Türkiye'de
- 09:50 - Ümraniye'de dehşet anları kamerada
- 09:46 - Bu görüntüler istanbul'da dün gece çekildi!
- 09:44 - Kral Selman'dan Suudi kadınlara müjde!
- 09:40 - ABD/Nauert: Erdoğan'ın sözleri hakkında yorum yapmayacağım
- 22:48 - Gaz dolum tesisinde patlama
- 22:45 - Son dakika... Trump'tan Kuzey Kore kararı!
- 22:41 - Sağanak yağış Tekirdağ'da etkili oldu
- 22:39 - Köylüler polisi ve jandarmayı aradı... Kars'ta göktaşı düştüğü iddiası
- 22:30 - Göksel Gümüşdağ'dan 'başkanlık' açıklaması
- 22:27 - Mavi liste ile aranıyordu, yakalandı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim