O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş karar

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘hayâsızca hareket’ suçundan dava açtığı Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın kamuoyunda büyük tepki uyandıran görüntüleriyle ilgili yeni bir karar daha verdi.

Görüntüleri çeken muhabir hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçlamasıyla yapılan müracaat için ‘Kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi. Bu kararla Başoğlu ve Kabadayı tarafının görüntülerin çekilmesiyle ilgili şikâyette bulunduğu da ortaya çıkmış oldu… Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkındaki davanın ilk duruşması 28 Kasım’da yapılacak…