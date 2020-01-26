O Fay 6 Yıldır Takipteydi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitesinden üç profesörün yönetimindeki TÜBİTAK destekli iki ayrı proje kapsamında Doğu Anadolu Fayı’nı takip eden farklı disiplinden uzmanlar Hürriyet’e konuştu. Prof. Dr. Naci Görür’ün de geçtiğimiz ekim ayında yaptığı bir açıklamada çalışmalarına atıf yaptığı uzmanlara göre 2014’ten itibaren Sivrice-Hazar-Palu arasındaki fay hattında, bir tünelde çatlak oluşturacak derecede hareketlilik tespit edildi. Son deprem de bu hareketliliğe yakın bir noktada oldu.
Prof. Dr. Ziyadin Çakır (İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı): 2010’lu yılların başında uzaktan algılama (radar interferometrisi) yöntemiyle Sivrice ile Palu arasındaki fayın creep (yavaş yavaş kaydığını) yaptığını, üzerindeki enerjiyi yavaşça açığa çıkardığını keşfetmiştik. Bunun üzerine 2014 yılında TÜBİTAK’a YTÜ, Boğaziçi ve İTÜ olarak ortak araştırma projesi verdik. Deprem çalıştığımız bizim fayın batısındaki devamında meydana geldi. Çalıştığımız fayın o kısma bir enerji yüklediğini fark etmiştik. Şimdi bu fayın bizim izlediğimiz faya etkisi ne olur onu ölçeceğiz. Bir sonraki depremin de bu kırılan fayın batı devamında olması daha muhtemel. Burası da Malatya’nın güneyine Pötürge-Çelikhan arasına denk geliyor.
TÜNELDE ÇATLAK OLUŞMUŞTU
Prof. Uğur Doğan (YTÜ Harita Mühendisliği): Çalışmalarımızda bu bölgede, Sivrice-Hazar-Palu arasında ciddi bir stres birimi olduğunu gözlemlemiştik. Fayda ‘creep’ denilen sürekli bir hareket vardı. Bu hareketlilik bölgedeki yapılara da ciddi anlamda deformasyon yaratıyordu. Mesela Palu’daki demiryolu tünelinde çatlaklar oluşmuştu. O bölgede 2016-2019 arasında oluşan gerilim değişimini, deformasyon noktalarını içeren proje sonuç raporumuzu hazırladık ve TÜBİTAK’a ilettik. Bu çalışmadan sonraki proje talebimiz de TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Bölgenin çok stres altında olduğu ve sürekli izlenmesi gerektiğine yönelik bir proje bu.
Profesör Dr. Semih Ergintav (Boğaziçi Üniversitesi, Jeodezi Anabilim Dalı): Çalıştığımız bölgede, yani Sivrice ile Palu arasında fayın sürekli olarak ‘creep’ yaptığını gözlemledik. Bu creep’in bölgedeki deprem tehlikesini ne derecede etkilediğini anlamak için ikinci bir proje verdik. Bu proje kapsamında 2018’de başladığımız çalışmalar devam ediyor. Verileri toplamaya devam ediyoruz. Bu verilerin analiziyle sağlıklı bir neticeye varmış olacağız. Tespit ettiğimiz creep ile son deprem arasında nasıl bir ilişki olduğu topladığımız verilerin analiziyle ortaya çıkacak.
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Sobasını satmak istediği hurdacıyı öldüren sanığa müebbet istemi
BURSA'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacı Erdem Dalhan'ı (37), çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldürdüğü iddia edilen İmam Alp'in (50) yargılanmasına devam edildi. Mütalaa veren savcı, tutuklu sanık Alp hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu ve hırsızlık suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istedi. Mahkeme, duruşmayı karar için erteledi.
Olay, 2018 yılının Mart ayında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan, 7 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası İmam Alp, arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp ile soba için 50 liraya anlaştığı Dalhan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İmam Alp, soba kapağı ile Dalhan'ın başına defalarca vurdu. Ardından da Dalhan'ın başını duvara çarptı. Dalhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, eve gelip cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmam Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'CİNAYET İŞLEMİŞİM, PİŞMANIM'
İmam Alp hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası ve maktul Erdem Dalhan’ın üzerindeki parayı aldığı suçlamasını hırsızlık olarak değerlendirerek TCK 142/2 a-h maddeleri gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Alp, Erdem Dalhan'ın kendisine, "Ağabey nerelisin, yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin, bu evde bekar mı yaşıyorsun?" diye sorular sorduğunu belirterek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Cinayet işlemişim. Pişmanım" diyerek savunmasını tekrarladı.
Sanık avukatı, savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, davayı karar için erteledi.