O ev hakkındki ayrıntılar şaşırttı.

Adana’nın Kozan İlçesi, önceki gece bir çiftlik evindeki katliamla sarsıldı.

38 yaşındaki Mehmet Doğan, imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı’yla birlikte ağabeyinin Çokak Köyü’ne 700 metre uzaklıktaki evine gitti.

Evde 43 yaşındaki Hüseyin Doğan’ın eşi Fatma Yavuz, 9 yaşındaki Hakkı Doğan ve Fatma Yavuz’un ilk eşinden olan oğlu 16 yaşındaki Görkem T. birlikte yaşıyordu.

Doğan kardeşler salonda oturdukları sırada iddiaya göre İbrahim A., kapısı açık olan eve pompalı tüfekle baskın yaptı. Saldırgan bir anda evde oturanlara pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

Mehmet ve ağabeyi Hüseyin Doğan’ı hedef alan İbrahim A. kurşun yağdırırken, kadınlar evin tuvaletine, Hakkı Doğan ve Görkem T. de mutfağa kaçtı. Salonda iki kardeşi öldüren saldırgan ardından önce kadınları ardından Hakkı Doğan’ı katletti.

YARALI HALDE KAÇTI

Bu sırada Görkem T. pencereden kaçarak evlerine en yakın komşularına sığınıp yardım istedi. Muhtar hemen durumu jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Vahşetin yaşandığı yere sevk edilen sağlık ekipleri de 5 kişinin öldüğünü belirledi.

‘TELEFON SİNYALİNDEN YAKALANDI’

Görkem T.’nin ifadesi doğrultusunda çalışmalara başlayan güvenlik güçleri, cep telefonu sinyalinden İbrahim A.’nın yerini tespit etti.

Şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra vahşetin yaşandığı evden 6 kilometre uzaklıkta bir pompalı tüfek ve iki tabancayla yakalandı.

Gömleğinde kan lekeleri bulunan zanlı Kozan Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Katliamla bağlantılı 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay bölgesinde incelemelerini sürdüren jandarma ekipleri, ölenlerin üzerlerinde ve evin değişik yerlerinde çok sayıda muska buldu. Evin yakınında da yeni kazılmış 3 metrelik çukur tespit edildi.

Ekipler, katliamın muska ve çukurlarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

DEFİNE TARTIŞMASI MI?

Katliama, ölenlerden Mehmet Doğan ile arkadaşı olan zanlı İbrahim A. arasında ‘define arama meselesi’ yüzünden çıkan anlaşmazlığın neden olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre gündüz tarlada çalışırlarken çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Doğan, İbrahim A.’ya tokat attı. Ardından da İbrahim A. intikam için Doğan’ın evini bastı.

‘ARABAMIZLA CİNCİLERE GİDİYORDU’

Suçlamayı kabul etmeyen İbrahim A. hakkında ek gözaltı süresi verildi. Şüphelinin babası İsmet A., evli ve iki çocuk babası olan oğlunun olay günü iş çıkışı yanına geldiğini ve bahçeyi ilaçlamaya gideceğini söylediğini ifade etti.

İsmet A. öldürülen Hüseyin ve Mehmet Doğan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak şöyle devam etti: “Oğlum, 6 ay önce arabasını Hüseyin Doğan’a verdiğini anlattı. Kardeşi Mehmet Doğan’ı gaipten sesler duyduğu için Hatay’daki bir cinci hocaya götürmüş. Zaman zaman bu cinci hocaya gitmeleri devam etti. Sözde, Allah’la konuşuyormuş.”

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Katliam kurbanlarının cesetleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öldürülen Hüseyin, kardeşi Mehmet ve oğlu Hakkı Doğan’ın cenazeleri ilçeye bağlı Faydalı Mahallesi’nde yan yana toprağa verildi. Ayşe Ayrancı resmi nikâhlı eşi olan Tahsin Ayrancı’nın doğum yeri olan Pekmezci Köyü’nde, Fatma Yavuz ise Bucak Köyü’nde toprağa verilecek. Öldürülen Mehmet ve Hüseyin Doğan kardeşlerin, resmi nikâhlı eşleri de cenazeye katılıp gözyaşı döktü.