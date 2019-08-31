O ESERİ, ANITKABİR'E HEDİYE ETMEK İSTİYOR!

Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri Anıtkabir'e hediye etmek istiyor.

İHA'nın haberine göre; Saımır Stratı,Niğde’nin Bor İlçesi’nde düzenlenen 2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri'nde 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Bayrak' çalışması Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları ve proje koordinatörü Necmi Pişkin’in katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabına giren eser ile ilgili basın açıklaması düzenlendi.

2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları, Guinness Rekorlar Kitabına giren tabloyu Anıtkabir'e hediye etmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Haliloğulları, "Arnavut sanatçı Saımır Stratı portreye 1 Nisan'da başladı, 10 Mayıs'ta tamamladı. Sanatçı uzun saatler çalışarak rekoru 250 bin vida ile kırdı. 8 Ağustos'ta rekor tasdik edildi. Amacımız bu tabloyu Anıtkabir'e taşımak. Saımır Stratı daha önce 10 dünya rekoru kırmış bir sanatçı. Bu kendisinin 11. rekoru oluyor. Kendisi mozaik sanatçısı. Kısmet olurda bu tablo yerini bulursa o zaman sanatçının kendisi gelecek" dedi.