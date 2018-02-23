  • BIST 117.374
  • Altın 162,138
  • Dolar 3,7878
  • Euro 4,6586
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABu Gece Zam Geliyor..!

O Davada Yeni Gelişme

»
O Davada Yeni Gelişme
Selçuk Kabadayı’nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü.

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti. Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.  Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı, eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu.Selçuk Kabadayı’nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü. Selçuk Kabadayı’nın eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu için açtığı manevi tazminat davasına ünlü sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evli Olmasına Rağmen Bana Mesaj Atıyor22 Şubat 2018 Perşembe 18:36
  • Bağımsızlık Kutlaması22 Şubat 2018 Perşembe 14:40
  • 'Sandal'ı Sildi22 Şubat 2018 Perşembe 13:33
  • Kıvanç'ın Abisi Hastaneye Kaldırıldı21 Şubat 2018 Çarşamba 14:43
  • Nefes Kesti!21 Şubat 2018 Çarşamba 13:12
  • Şükran'a Caner Engeli!21 Şubat 2018 Çarşamba 13:10
  • "Felç Kalma İhtimalim Vardı"20 Şubat 2018 Salı 15:11
  • Hevesi kursağında kaldı!20 Şubat 2018 Salı 15:05
  • Demet Şener'den Akalın'a cevap gecikmedi!20 Şubat 2018 Salı 14:59
  • Anneannesini Evsiz mi Bıraktı?20 Şubat 2018 Salı 14:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim