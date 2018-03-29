  • BIST 114.786
  • Altın 168,867
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,8893
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAfrin'de yaralanan asker şehit oldu!

O Davada Karar Çıktı

»
O Davada Karar Çıktı
Gülben Ergen’in avukatı kişilik haklarına saldırı iddiasıyla Yeşim Salkım ve Seren Serengil'i şikayet etmişti.

Gülben Ergen’in avukatı bir programda yaptıkları konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulundukları iddiasıyla Yeşim Salkım ve Seren Serengil hakkında savcılığa yaptığı şikayet sonuçlandı

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Mehmet Coşkundeniz ve Yeşim Salkım’ın, Serengil ile Gülben Ergen arasında yaşanan olaylarda yargının verdiği kararları sanki kendisi veriyormuş gibikonuştuklarını iddia etti.

Hakkında karalama kampanyası yürüterek reyting elde etmeyi hedeflediklerini belirten Mimir, 3 yorumcunun da yalan haberlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduklarını öne sürerek yargılanmalarını istedi.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Savcılık şikâyet edilen yayında hakaret ve tehdit suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Böylece şikâyet, takipsizlikle sonuçlandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hande yener28 Mart 2018 Çarşamba 14:24
  • Sırtım güzel mi?28 Mart 2018 Çarşamba 14:20
  • Kardeşi Hakkında Suskunluğunu Bozdu28 Mart 2018 Çarşamba 11:12
  • En Seksi Selfie27 Mart 2018 Salı 15:15
  • Sosyal Medyada Dekolte Yarışı27 Mart 2018 Salı 15:13
  • Tek Rakibim Göğüslerim27 Mart 2018 Salı 11:28
  • Sessizliğini Bozmaya Hazırlanıyor!27 Mart 2018 Salı 11:21
  • Bekir Saçara Konuştu26 Mart 2018 Pazartesi 15:35
  • Cansu'nun Büyük Yalanı26 Mart 2018 Pazartesi 15:27
  • Cem'in İdil Fırat Kaçamağı26 Mart 2018 Pazartesi 14:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim