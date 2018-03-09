O Davada Karar Çıktı!

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum’da görüldü.

Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı. Burcu Başoğlu Kabadayı ve Selçuk Kabadayı'nın boşanma davasında ise, Selçuk Kabadayı’ya 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının ikincisi bugün Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasında beraat kararı çıktı.

Davaya katılan Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan mahkeme çıkışında dava ile ilgili gizlilik kararı olduğunu ama davadan Murat Başoğlu’nun beraat ettiğini söyledi. Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan ise mahkeme çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Beraat kararı aldık. Hakim bey dosyamıza beraat kararı verdi. Bu dosya şimdilik bizim için kapandı” ifadelerini kullandı.

BURCU BAŞOĞLU'NUN EŞİNE 6 AY UZAKLAŞTIRMA

Avukat Tezcan, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi ile boşanma davasının devam ettiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz boşanma davası halen devam ediyor. Boşanma davasındaki gizlilik kararı da halen devam ediyor. Burcu hanım Selçuk beye, eşine de dava açtı. Kendisi de maddi manevi tazminat talepli boşanma davası açtı. O davada gizlilik de devam ediyor. Selçuk bey hakkında 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı verildi. Selçuk bey ret talebinde bulundu ama hakim bey uygun görmedi. O karar da kesinleşti biz bundan sonra boşanma davası dosyamıza odaklanacağız" dedi.

YALAN HABERLERE DAVA AÇACAKLAR

Yazılı ve görsel basında çıkan yalan haberler için de dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Avukat Tezcan, şu sözlere yer verdi: “Yüz tanıma sistemi ile inceleme yapıldığı haberlerinin hepsi yalan. Onlarla ilgili de yasal haklarımızı kullanacağız. O sırada yayın yasağı halen devam ediyordu bütün bu konularla ilgili bu yayın yasağını ihlal eden gerçekten yalan haber yapan, olmayan şeyleri yazan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”