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O Belge Artık E-Devlet'ten Alınabilecek

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O Belge Artık E-Devlet'ten Alınabilecek
Tüm hava ve karayolu toplu ulaşım araçlarında yolculuk için "Seyahat İzin Belgesi" şartıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, belgenin bundan böyle e-Devlet'ten de alınabileceğini duyurdu.

Corona Virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek kararda Antalya'da havayolu ile seyahat edecek yolcuların havalimanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, THY, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” tarafından düzenlenmiş Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyeceğine karar verilmişti.

BAŞVURUDA YENİ GELİŞME

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten de alınabileceğini duyurdu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısında" denildi.

DOKTOR KARARIYLA SEVK VEYA KAMU HİZMETİ YÜRÜTENLER

"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.

ANTALYA VE GAZİPAŞA HAVALİMANINDA DENETİM

Alınan kararların uygulamasının, takip ve denetiminin Antalya ve Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amirlikleri, emniyet müdürlükleri, havaalanı işletmesi ve havaalanında hizmet vermekte olan firmalarca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve kararlara uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

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