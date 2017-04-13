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O babayı görünce telefona sarıldım

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O babayı görünce telefona sarıldım
ABD Başkanı Trump, İdlib’deki kimyasal saldırı sonrası ikiz bebekleri Aya ve Ahmed’i kucağında kaybeden Suriyeli babayı görünce Savunma Bakanı Mattis’i arayıp ‘Ne yapabiliriz’ diye sorduğunu söyledi.

Fox Business’tan Maria Bartiromo’ya röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki mevcut durumun faturasını Moskova’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a verdiği desteğe kesti. Trump “Putin çok kötü birini destekliyor. Ve bunun Rusya için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Bu insanlık için çok kötü. Dünya için çok kötü. Siz gaz, bomba ya da varil bombaları attığınızda, ki onlar dinamitli varil bombalarına sahipler ve bunları bir grup insanın tam üzerine atıyorlar, işin doğrusu siz o  görüyorsunuz, kolları, bacakları ve yüzleri yok” dedi. Trump, Suriye ile ilgili açıklamalarında bu ülkeye asker göndermeyeceklerini de açıkladı.
‘Daha önce vurulmalıydı’
ABD Başkanı “Suriye’ye girmeyeceğiz ancak insanların bu korkunç kimyasal silahları kullandığını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen (ABD Savunma Bakanı) General Mattis’i aradım ve ne yapabileceğimizi sordum” dedi. “Obama yönetimi döneminde bunu kullanmama konusunda mutabık kalmışlardı ancak bunu ihlal ettiler” diyen Trump, “Yaptığım şey (Şayrat Hava Üssü’nün bombalanması) Obama yönetimi tarafından uzun zaman önce yapılmalıydı, o zaman Suriye şu anda olduğundan daha iyi olabilirdi” ifadelerini kullandı.
Esad hayvanı!
Trump röportajında, ‘Eğer Rusya işe girmese ve bu hayvanı (Esad) desteklemeseydi şu anda ortada bir sorun olmazdı’ ifadelerini kullandı.

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