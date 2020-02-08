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O Baba Öldü

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O Baba Öldü
Hatay'da Valilik önünde "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan ve işsiz olduğu öğrenilen baba hayatını kaybetti.

İntihar girişiminde bulunan ve yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılan A.Y.'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Hatay Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30’da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı’ya, Valilik personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tıbbı müdahale için Hatay Devlet Hastanesine ambulansla sevki sağlanmıştır. Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkiinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz.”

 

 

 

A.Y.'nin 2 çocuğu bulunduğu belirtilen açıklamada, “Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur” ifadelerine de yer verildi.

Ne olmuştu? 

Hatay'da A.Y. isimli vatandaş, "Çocuklarım aç diyerek " Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y. “Çocuklarım aç” diyerek Hatay Valiliği önünde kendini yakmıştı.

Yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonrası A.Y. çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını söylemişti.
 
İHA

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