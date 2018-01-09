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O Adreslere Tek Tek Operasyon!

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O Adreslere Tek Tek Operasyon!
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş 30 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyonda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

 
ADRESLERE TEK TEK GİRİLDİ

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde tespit ettikleri 39 şüphelinin kaldığı adresleri tek tek belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı şüplelilerin kapıyı açmadıkları görülürken, polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü. 

 

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" Denetimi: 107 gözaltı

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 107 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda 11 bin 996 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 4 silah, 4 kurusıkı tabanca, 54 gram ve 5 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 355 işyerinden 26 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 3 bin 344 araçtan 81'ine işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 176 bin 964 lira para cezası uygulandı.

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