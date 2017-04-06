Küpeli (Gabar) Dağı bölgesindeki PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 03 Nisan 2017 tarihinde 'Şehit Piyade Er Bayram Kardaş' operasyonu başlatıldı. Operasyon esnasında 04 Nisan 2017 saat 08:36'da Afrettahli Tepe mevkiinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 3 asker şehit olmuştu. Operasyon Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde genişletilerek devam ettirildi Bu kapsamda, 3 askeri şehit eden PKK'lı teröristler dün bugün saat 07:30'da el yapımı patlayıcının patlatıldığı bölgenin 2 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Bağlararkası Tepe bölgesinde bulundukları İHA ile tespit edildi. Tespit edilen PKK'lı teröristlerin hava harekatı ile vurulması sonucunda Bağlararkası Tepesi bölgesinde bulunan 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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'O' 8 PKK'lı öldürüldü
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile vurulması sonucunda 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler: PKK
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