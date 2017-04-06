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'O' 8 PKK'lı öldürüldü

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'O' 8 PKK'lı öldürüldü
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile vurulması sonucunda 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Küpeli (Gabar) Dağı bölgesindeki PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 03 Nisan 2017 tarihinde 'Şehit Piyade Er Bayram Kardaş' operasyonu başlatıldı. Operasyon esnasında 04 Nisan 2017 saat 08:36'da Afrettahli Tepe mevkiinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 3 asker şehit olmuştu. Operasyon Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde genişletilerek devam ettirildi Bu kapsamda, 3 askeri şehit eden PKK'lı teröristler dün bugün saat 07:30'da el yapımı patlayıcının patlatıldığı bölgenin 2 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Bağlararkası Tepe bölgesinde bulundukları İHA ile tespit edildi. Tespit edilen PKK'lı teröristlerin hava harekatı ile vurulması sonucunda Bağlararkası Tepesi bölgesinde bulunan 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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