Nusret, Mykonos'ta Hollywood yıldızı gibi

Ünlü et lokantaları zincini sahibi Nusret, tatil için gittiği Mykonos adasında görüntülendi.

Bir grup arkadaşıyla birlikte yaz tatilini geçiren Nusret, kelimenin tam anlamıyla "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde çevresi onu tanıyanlarla çevrilen Nusret, ricaları kırmayıp isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.