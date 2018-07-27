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Nusret, Mykonos'ta Hollywood yıldızı gibi

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Nusret, Mykonos'ta Hollywood yıldızı gibi
Ünlü et lokantaları zincini sahibi Nusret, tatil için gittiği Mykonos adasında görüntülendi.

Bir grup arkadaşıyla birlikte yaz tatilini geçiren Nusret, kelimenin tam anlamıyla "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde çevresi onu tanıyanlarla çevrilen Nusret, ricaları kırmayıp isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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