Bir grup arkadaşıyla birlikte yaz tatilini geçiren Nusret, kelimenin tam anlamıyla "Hollywood starı" muamelesi gördü. Gittiği her yerde çevresi onu tanıyanlarla çevrilen Nusret, ricaları kırmayıp isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Nusret, Mykonos'ta Hollywood yıldızı gibi
Ünlü et lokantaları zincini sahibi Nusret, tatil için gittiği Mykonos adasında görüntülendi.
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