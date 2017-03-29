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Nurseli İdiz, İzmir'de gözaltına alındı

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Nurseli İdiz, İzmir'de gözaltına alındı
Ünlü tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkında açılan dava ile ilgili İzmir'de gözaltına alındı

Ünlü tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, İzmir'de gözaltına alındı. İdiz, "Hakim, polise mukavemet nedeniyle hakkımda yakalama kararı olmadığını, sadece İstanbul Adli Tıp'ta bulunan dosya ile ilgili ifade vermem gerektiğini söyledi. Yani bir yanlışlık nedeniyle gözaltına alındım" dedi.

Ünlü tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkında açılan dava ile ilgili İzmir'de gözaltına alındı. Havaalanında gözaltına alındıktan sonra SEGBİS sistemiyle ifade vermek için İzmir Adliyesine getirilen İdiz, 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim önüne çıktı. Mahkeme başkanı, Nurseli İdiz'in polise mukavemet suçundan değil, İstanbul Adli Tıp Kurumunda bulunan dosyada ifade vermesi için arandığını söyledi. Adli Tıpta ifade vermesi için kendisine bir hafta süre verilen İdiz, daha sonra serbest bırakıldı.


5 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

İstanbul'dan İzmir'e geldikten sonra havalanında gözaltına alınan ve yaklaşık 5 saat gözaltında tutulan Nurseli İdiz, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkımda açılan davada ifade vermediğim için gözaltına alındım. Gözaltına alındıktan sonra polisler tarafından İzmir Adliye Sarayına getirildim. Burada 2 saat beklemeden sonra 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim önüne çıktım. Hakim, polise mukavemet nedeniyle hakkımda yakalama kararı olmadığını, sadece İstanbul Adli Tıpta bulunan dosya ile ilgili ifade vermem gerektiğini söyledi. Bende süre verilmesi durumunda ifade vermeye gideceğimi söyledim. Mahkeme başkanı bir haftalık süre verdikten sonra polis tarafından serbest bırakıldım. Yani bir yanlışlık nedeniyle gözaltına alındım" diye konuştu.

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