Nuri Sesigüzel'den üzücü haber

Türk Halk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'den gelen haber hayranlarını üzdü.

Geçtiğimiz yıl bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Sesigüzel'in, ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgileri Onur Akay, sosyal medyada "Nuri Sesigüzel’in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum." notuyla duyurdu.