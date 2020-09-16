Nurgül'ün pozlari Instagram'ı salladı!

44 yaşındaki başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında.
2.4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Yeşilçay son fotoğrafları ile dikkatleri üzerine topladı.
Sarı elbisesi ile kamera karşısına geçen Nurgül Yeşilçay fotoğrafına "Taze fotolar getirdim" notunu düştü.
Karantina döneminde İstanbul’daki evinden dışarı çıkmayan Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatili Bodrum'da geçirmişti.
Gümüşlük sırtlarında geçtiğimiz yıl 600 bin TL’ye satın aldığı evini tadilata sokan oyuncunun, 100 bin TL ödediği öğrenildi.
Oyuncuya tatilde oğlu Osman Nejat da eşlik etti