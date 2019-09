NURGÜL YEŞİLÇAY, OKTAY KAYNARCA'YLA YENİDEN SAHNELERE DÖNÜYOR!

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca, "Ateşli Aşkların En Sonuncusu" oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Gecce'nin haberine göre; Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yer alacağı tiyatro oyunu belli oldu. İkili, Neil Simon’un dünyaca ünlü iki kişilik komedisi 'Last of the Red Hot Lovers'ın Türkçe uyarlamasını sahneleyecek. 'Ateşli Aşkların En Sonuncusu' projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta okuma provasına başlayacak.