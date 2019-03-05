Nurgül Yeşilçay evleniyor mu?

Nurgül Yeşilçay 10 aydır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay için ''Hayatımın aşkını buldum, çok mutluyum'' demişti.

Bu yaz evlenecekleri konuşulan çift önceki gün Nişantaşı'ndaki City's AVM'de görüntülendi

Banyo ve mutfak eşyaları satan mağazaları gezdiler. Birlikte oturmaya başlayan çift evlerinin eksiklerini tamamladı.

Alışveriş merkezinden sevgilisiyle el ele çıkan Nurgül Yeşilçay muhabirlerin ''Evlilik ne zaman?'' sorularına ''Hayırlısı bakalım, daha net tarih belirlemedik'' diye cevap verdi. Söze giren Necati Kocabay ''Ben daha evlilik teklif etmedim ki'' dedi.''Peki teklif ne zaman?'' sorusunu ise''Yakın zamanda'' sözleriyle yanıtladı. Necati Kocabay'ın açıklaması karşısında şaşıran Nurgül Yeşilçay'ın yüz ifadesi görülmeye değerdi.