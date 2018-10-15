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Nurgül Yeşilçay evleniyor mu?

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Nurgül Yeşilçay evleniyor mu?
Gülperi dizinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay şu aralar aşk hayatında çok mutlu! Her fırsatta çok aşık olduğunu dile getiren Yeşilçay sevgilisiyle oğlunu tanıştırdı.

Gülperi dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat'la yemek yedi.

Nurgül Yeşilçay 5 aydır aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile ilişkisini nikah masasına taşıyor. Ünlü oyuncu sevgilisini, 2010’da boşandığı Cem Özer’den olan oğlu Osman Nejat ile tanıştırdı. Hep birlikte Kuruçeşme’deki Uzakdoğu lokantası Inaru’da yemek yediler.

NURGÜL YEŞİLÇAY EVLENİYOR MU?

Nurgül Yeşilçay çıkışta şunları söyledi: "Her şey güzel gidiyor. Evliliğe bakıyoruz artık. Zaman gösterecek."

Nurgül Yeşilçay, Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında düşüp ayağını kıran eski eşi Cem Özer’i aradığını da söyledi. Oyuncu "Keyfi yerinde. Cem’le ayrıldıktan sonra da dost kalmayı başardık, görüşüyoruz. Çünkü bir oğlumuz var" dedi.

 

 

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