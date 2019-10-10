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NURGÜL YEŞİLÇAY BOMBAYI PATLATTI!

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NURGÜL YEŞİLÇAY BOMBAYI PATLATTI!
Yeni sezonda tiyatro oyunuyla sahnede olacak olan Nurgül Yeşilçay ile Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek Hotel’de bir araya geldi

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Akşam Gazetesi'nin haberine göre çıkışta ayaküstü sohbet eden Yeşilçay, evlilik tarihini duyurdu. Yapımcı Necati Kocabay’dan nisan ayında evlilik teklifi alan oyuncu, “Kış aylarını sevmiyorum düğünümüz yazın olacak” diye konuştu.

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