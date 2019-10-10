NURGÜL YEŞİLÇAY BOMBAYI PATLATTI!

Yeni sezonda tiyatro oyunuyla sahnede olacak olan Nurgül Yeşilçay ile Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek Hotel’de bir araya geldi

Akşam Gazetesi'nin haberine göre çıkışta ayaküstü sohbet eden Yeşilçay, evlilik tarihini duyurdu. Yapımcı Necati Kocabay’dan nisan ayında evlilik teklifi alan oyuncu, “Kış aylarını sevmiyorum düğünümüz yazın olacak” diye konuştu.